Белоус — о победе «Ростова» над «Динамо»: «Счёт абсолютно по игре»

Бывший гендиректор «Ростова» Юрий Белоус высказался о победе подопечных Валерия Карпина над «Динамо» (4:1) в 22-м туре чемпионата России.

«Счёт абсолютно по игре. «Ростов» переиграл «Динамо» по всем компонентам, был лучше функционально готов, был гораздо быстрее. Они играли компактно и здорово выходили из обороны в атаку, чего не скажешь о «Динамо». Мне кажется, злую шутку с «Динамо» сыграл перерыв на матчи сборных», — приводит слова функционера издание Metaratings.

Стоит отметить, что после этой встречи «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.