Генеральный директор «Динамо» назвал заслуженной победу «Ростова»

«Ростов» одержал заслуженную победу над «Динамо» в матче 22-го тура Премьер-лиги. Об этом заявил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.

- «Ростов» победил заслуженно. Он показал качественную игру. Возможно, не все футболисты «вернулись» из сборных, - передаёт слова гендиректора «бело-голубых» «МК-Спорт».

Напомним, «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:4. В случае победы «бело-голубые» могли обогнать «Зенит» в турнирной таблице и лидировать как минимум до завтрашнего вечера, однако подопечные Лички оступились и остались на третьей строчке.

В следующем туре «Динамо» на своём поле примет московский «Спартак», матч пройдёт 7 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.