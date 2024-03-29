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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Мы с «Динамо» - не лучшие команды весны»

29 Марта 2024 • 19:26 Комментировать
Динамо Москва
0:3
Ростов
2-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Сегодня антураж матча не самый веселый. Понятно, что в каких-то моментах футбол даже уходит в сторону?

- Конечно, об этом говорится уже всю неделю. С Парагваем был матч отменен по понятным причинам. Сегодня жизнь продолжается, придется играть. Понятно, что настроение, наверное, не самое боевое с точки зрения настроя.

- Премьер-лига в этом туре будет собирать средства для пострадавших, и каждый гол будет умножен на миллион рублей. Кажется, что тур должен получиться результативным, и этот матч тоже?

- Давайте не будем говорить футболистам, что надо много забивать и пропускать. Как матч сложится, игра покажет, но будет результативная - хорошо, не смогут команды много мячей забить - что сделаешь.

- Сегодня будут играть две лучшие команды этой весны, команды, которые набрали по шесть очков. Как вы думаете, это отразится на качестве футбола, мы увидим матч двух лучших команд этой весны?

- Весны? Вы называете два тура? Это не лучшие команды весны, всего два тура прошло. Просто ни одна из команд не потеряла очки.

- Это первая ваша выездная игра этой весной. В первой части чемпионата вы не одержали ни одной победы на выезде. Это осталось в прошлом? Как-то обсуждали этот момент с точки зрения психологии с командой?

- Абсолютно даже не вспоминали. Честно говоря, даже не знал, выигрывали мы на выезде или нет.

- Пока только три ничьи, три очка набрали на выезде пока.

- А в том году с этой же командой набирали столько же очков, как дома. Ни о чем вообще не говорит.

- Никакой серии и никакой тенденции, ничего нет?

- Я не вижу.

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Евро-Футбол.Ру,
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