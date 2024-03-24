Рыков рассказал, какое завершение сезона станет идеальным для «Динамо»

Тренер «Динамо-2» Владимир Рыков ответил на вопрос об идеальном завершении текущего сезона основной команды «бело-голубых».

«Победа в чемпионате России и в Кубке. Но я буду поддерживать ребят всегда, что бы ни произошло», — приводит слова Рыкова «Матч ТВ».

По итогам 20 сыгранных туров «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 38 набранных очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет два балла.

Кроме того, команда Марцела Лички сыграет в 1/4 финала Кубка России Пути регионов – соперником станет «СКА-Хабаровск».