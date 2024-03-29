Дьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Ростов»

Бывший футболист московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся его бывшие команды.

Дьяков считает столичный клуб фаворитом, ведь «бело-голубые» борются за чемпионство, поэтому они будут более мотивированы, чем команда, которая находится в середине турнирной таблицы.

«Конечно, ростовчане выйдут играть на победу или будут стараться не проиграть. Но все-таки у «Динамо» заряженность на победу будет больше», - приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 29 марта, на «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.