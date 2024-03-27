Агент Соу: «Трагические события в России никак не скажутся на возвращении Али»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, выступающего сейчас на правах аренды за «Анкарагюджю», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле», никак не скажется на возвращении Соу в Россию.

«Эти события — огромная трагедия. Но это никак не скажется на ситуации с его возвращением в «Ростов». У него ещё год контракта, он это уважает», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Соу принадлежит «Ростову» с 2021 года. В общей сложности за южан гамбиец провёл 31 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.