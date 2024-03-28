Гусев: «Тюкавин — сильнейший футболист в России»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о будущем нападающего московской команды Константина Тюкавина.

По словам Гусева, Тюкавин счастлив в «Динамо», но решение о своём будущем он будет принимать самостоятельно.

«Решение будет за ним, но, думаю, он счастлив в «Динамо» — недаром переподписал контракт. А моё мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России», — приводит слова Гусева Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока сборной России с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.