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Гусев: «Тюкавин — сильнейший футболист в России»

28 Марта 2024 • 09:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о будущем нападающего московской команды Константина Тюкавина.

По словам Гусева, Тюкавин счастлив в «Динамо», но решение о своём будущем он будет принимать самостоятельно.  

«Решение будет за ним, но, думаю, он счастлив в «Динамо» — недаром переподписал контракт. А моё мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России», — приводит слова Гусева Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока сборной России с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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