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Дьяков рассказал, в чём «Динамо» сильнее «Краснодара» эксклюзив

28 Марта 2024 • 21:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
Через 21 ч. 15 мин.

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Ростовом».

«Ну, конечно, победа в этом матче для «Динамо» важна. Тут уже, по сути, чемпионат приближается к финишной прямой. Не так много матчей осталось, поэтому сейчас каждое очко на вес золота. «Динамо» в борьбе за чемпионство, а «Ростов», наверное, как идет в середине таблицы, так там и закончит. Поэтому, конечно, «динамовцы» должны быть более мотивированы. Но стоит отметить, что после матчей сборных зачастую скомканные матчи получаются даже у топовых команд. Не самое лучшее качество игры показывают, и не всегда команды добиваются нужного результата. Поэтому после вот этих пауз игры обычно даются нелегко.

Что касается чемпионской гонки, однозначно, «Динамо» сильнее «Краснодара» и в плане игры, и в плане того, что сейчас в «Краснодаре» поменялся тренер. Ивич и Мусаев - это абсолютно два разных тренера с разными стилями игры. Поэтому я уверен, что Мусаев за короткий срок не успеет перестроить команду. Я думаю, что «Краснодар» сейчас ждет много потерянных очков. Поэтому по мне «Динамо» сильнее, и шансов у него больше. Плюс у «Динамо», конечно же, скамейка длинная, очень большая обойма футболистов, которые могут выйти и отыграть на хорошем уровне. «Краснодар» такой обоймой не обладает», - сказал Дьяков.

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