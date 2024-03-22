Кутицкий вернулся в общую группу «Динамо»

Футболист Александр Кутицкий возобновил тренировки в общей группе московского «Динамо».

Об этом в интервью «РБ Спорт» сообщил представитель 22-летнего футболиста Алексей Сафонов. Кутицкий восстанавливался после повреждения сухожилия прямой мышцы бедра.

В текущем сезоне хавбек поучаствовал всего лишь в двух играл «Динамо». В системе «бело-голубых» он находится с 2010 года, а контракт игрока с клубом действует до 2026 года.

«Динамо» после 20 туров имеет в своём активе 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В первой игре после паузы на международные матчи «Динамо» сыграет с «Ростовом», встреча пройдёт 29 марта в Москве.