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Кутицкий вернулся в общую группу «Динамо»

22 Марта 2024 • 22:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Футболист Александр Кутицкий возобновил тренировки в общей группе московского «Динамо».

Об этом в интервью «РБ Спорт» сообщил представитель 22-летнего футболиста Алексей Сафонов. Кутицкий восстанавливался после повреждения сухожилия прямой мышцы бедра.

В текущем сезоне хавбек поучаствовал всего лишь в двух играл «Динамо». В системе «бело-голубых» он находится с 2010 года, а контракт игрока с клубом действует до 2026 года.

«Динамо» после 20 туров имеет в своём активе 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В первой игре после паузы на международные матчи «Динамо» сыграет с «Ростовом», встреча пройдёт 29 марта в Москве.


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Евро-Футбол.Ру,
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