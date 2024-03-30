Петрушин: «Первый тайм «Динамо» - тихий ужас, могли шесть пропустить»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).
- Что произошло?
- «Динамо» уже который год плохо проводит весну. Видимо, надо что-то менять в зимней подготовке.
- Как можете охарактеризовать игру команды в первом тайме?
- Вчерашний первый тайм – это что-то. Тихий ужас. «Ростов» вообще мог шесть забивать в первом тайме. Счастье, что все не залетело. Средняя линия вообще не оборонялась.
- Корректно спихивать такой результат на перерыв на матчи сборных?
- Нет. Все в одинаковых условиях. Тем более из команды немногие уехали в национальные команды. Личка же знал об этом перерыве.
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