Терёхин: «Ожидаю победы «Динамо» на «Ростовом»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Ростовом».

«Чего ожидаю от этого поединка? Победы «Динамо», разумеется. Думаю, что в этой игре мы увидим два-три забитых мяча», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

При этом эксперт подчеркнул, что «бело-голубых» ожидает непростая игра, поскольку после зимней паузы команда Валерия Карпина набрала хороший ход.

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится 29 марта в Москве. Начало — в 19:30 по местному времени. На сегодняшний день «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая 10-х южан на 11 очков.