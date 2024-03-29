Нгамалё: «Даже если проигрываем с большим счётом, всё равно должны всегда играть до конца»

Защитник «Динамо» Николя Нгамалё дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- В такую игру очень тяжело входить. Понятно, что результат предопределил первый тайм. Как вам показалось со скамейки, что оказалось ключевым для «Динамо»? Что не получилось?

- Прежде всего, хочу сказать, что я два месяца не играл и было тяжело выходить на замену. Потом разыгрался и вошел. Что касается первого тайма, который я смотрел со скамейки, мы пропустили вот эти два гола после индивидуальных ошибок. Потом опустили головы, и был такой период, что не могли сразу войти в игру. Потом пропустили третий. Но это не нужно делать, всегда нужно сохранять хладнокровие, даже если проигрываешь с таким счетом, нужно всегда надеяться на лучшее и стараться исправить ситуацию.

- «Динамо» оказалось не совсем готовым к той интенсивности, которую дал «Ростов» в первом тайме?

- Нужно сказать, что мы готовились к этому, нас предупреждали, что это команда, которая борется за каждый мяч, что она играет очень агрессивно и интенсивно. Поэтому нельзя сказать, что мы не были готовы, но, как я уже говорил, вот эти индивидуальные ошибки решили исход. Мы пропустили 4 гола, что очень редко случается. Но это жизнь, мы должны извлечь уроки из этого и не опускать голову, готовиться к следующему матчу.

- Мы увидели игру до самого конца. Нечасто увидишь, что команда, которая проигрывает в три мяча, до последнего продолжает атаковать и держать в напряжении зрителей и команду соперника до последних секунд.

- Должна быть какая-то профессиональная гордость. Даже если мы проигрываем с большим счетом, все равно должны всегда играть до конца, ведь мы играем у себя дома, при наших болельщиках. Нельзя опускать голову. Считаю, что мы старались и, несмотря на то, что проигрывали с крупным счетом, бились до конца и не потеряли свою гордость.