Агент Мохеби считает, что Мохаммад сейчас является лучшим игроком РПЛ

Футбольный агент Амир Саадати, представляющий интересы игрока «Ростова» Мохаммада Мохеби, прокомментировал выступления своего клиента в последних матчах.

«Конечно, я этого ожидал. В обратном случае мы бы не выбрали «Ростов» и РПЛ. Мохаммад — золотой мальчик с отличными качествами. Он счастлив в Ростове, и поэтому делает всё возможное, чтобы помочь клубу. Думаю, сейчас Мохеби действительно лучший в лиге», — приводит слова футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, 29 марта «Ростов» обыграл «Динамо» (4:1) в 22 туре чемпионата России. Мохеби в этом матче оформил дубль.

После этой встречи «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.