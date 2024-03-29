Байрамян проводит 200-й матч за «Ростов»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» проходит встреча 22-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом».

В данный момент идёт первый тайм, счет 0:2 в пользу команды Валерия Карпина. На 22-й минуте отличился Кирилл Щетинин, а спустя 10 минут Даниил Глебов удвоил преимущество своей команды. Следить за текстовой трансляцией матча можно на портале LiveResult.

Эта игра стала для полузащитника донской команды Хорена Байрамяна 200-й в «жёлто-синей» футболке. В его активе 11 голов и 17 голевых передач в 199 матчах за клуб.

С «Ростовом» Байрамян становился серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2015/2016 и обладателем Кубка ФНЛ в 2015 году.