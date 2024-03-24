Бальбуэна и Фернандес вернулись в «Динамо» из сборной Парагвая

Защитники «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес вернулись в клуб из расположения сборной Парагвая.

По информации «Чемпионата», сегодня у «Динамо» выходной, а завтра, 25 марта, команда вернётся к тренировкам.

Напомним, 25 марта должен был состояться товарищеский матч сборных России и Парагвая, однако вчера, 23 марта, эта встреча была официально отменена.

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 29 марта против «Ростова». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.