Борис Игнатьев назвал ключевую ошибку «Динамо» в матче с «Ростовом»

Минувший 22 тур Российской премьер-лиги открыл поединок в Москве местного «Динамо» и «Ростова». Борис Игнатьев назвал ключевую ошибку «бело-голубых» в этой игре, что закончилась разгромной победой дончан – 4:1.

«Просто динамовцы очень долго вкатывались в игру, вышли совсем незаряженными на борьбу и достижение результата в рамках командной игры», - резюмирует Игнатьев для «Газеты.Ру».

Напомним, что три гола из четырёх динамовцы пропустили ещё в первом тайме. Во втором тайме усилиями Бителло «бело-голубые» смогли сократить разрыв в счёте, но всё равно пропустили ещё раз.

В итоге динамовцы остались с 38 очками на третьем месте, но отставание от первого места небольшое – всего лишь 41 балл.