Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «бело-голубых» в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом». Как известно, команда Марцела Лички уступила крупно – со счётом 1:4.

«Очень расстроился из-за поражения «Динамо». «Ростов» был быстрее и больше хотел выиграть. Странно, что «бело-голубые» так ужасно сыграли в обороне. С такой защитой очень тяжело выходить на чемпионский график. Но медали команда заберёт сто процентов. Тем более все конкуренты потеряли очки», – сказал Сапета.

Ближайший матч «Динамо» проведёт во вторник, 2 апреля, - против «СКА-Хабаровска» в Кубке России.