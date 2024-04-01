Орещук: «С Лещуком ничего не происходит, просто так бывает»

Роман Орещук, известный футбольный функционер и агент утверждает, что с голкипером «бело-голубых» Игорем Лещуком всё в порядке. В минувшую пятницу динамовец, напомним, пропустил охапку мячей от «Ростова» в очной игре (1:4).

«С Лещуком ничего не происходит. Это нормально, ошибки бывают. Оборона же… Вы сами всё видели. Вместе три года играют, говорить о том, что они не сыграны – не правильно», - говорит Орещук для «Чемпионата».

Эксперт добавил, что динамовцам стоит забыть о неудаче и готовиться к следующим играм, которых, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, ещё предостаточно.

Напомним, что лишь на три очка в турнирной таблице «Динамо» отстаёт от первого места, которое занимает питерский «Зенит».