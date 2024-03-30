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Чернов назвал причину успешного старта «Ростова» весной эксклюзив

30 Марта 2024 • 11:00 Комментировать
Динамо Москва
1:4
Ростов

Защитник «Ростова» Евгений Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о разгромной победе над «Динамо», а также о перспективах своей команды.

- По ходу матча с «Динамо» «Ростов» вел 4:0. Как это воспринимали?

- Не могу сказать, что мы были удивлены этому. Мы ведь готовились к этой игре. Кроме того, вышли на матч с запредельным настроем, поскольку очень нужны очки. Эта победа добавит нам спокойствия.

- Показалось, что «Динамо» просто не вышло на первый тайм.

- Мы вышли очень заряженные и начали забивать. Весь секрет в нашей работе. Мы очень хорошо подготовились на сборах, и поэтому сейчас все получается.

- Ваша команда обыграла двух претендентов на медали. Это большой успех.

- У нас чемпионат делится на две части, и после зимних сборов мы в отличных кондициях. Может быть, некоторые клубы недоработали на сборах, не знаю.

- Готовы замахнуться на победу над главным фаворитом чемпионата – «Зенитом», с которым встретитесь в последнем туре?

- Посмотрим. Возможно, в этой игре что-то будет решаться. Это было бы очень интересно.

- На что готов «Ростов» в весенней части сезона?

- Самое главное – быстро обезопасить себя от стыковых матчей. Пока у нас 30 очков. Надо еще парочку побед. Надеюсь, в ближайших турах получится их добыть, чтобы спокойно играть дальше.

- В Кубке России у вас наверняка тоже есть цели. В соперниках «Химки». Какие ожидания от скорого противостояния?

- Химчане не так давно обыграли «Краснодар». Матч я не видел, но, вроде бы они победили по делу. Нас ждет непростой матч.

- Во время паузы на сборные следили за игроками, которые уезжали в национальные команды?

- Естественно. Смотрел матч с сербами. Наши сыграли прекрасно. Победа получилась крупной, а игра хорошей по качеству, несмотря на то, что соперник был сильный.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Евгений Чернов

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