Защитник «Ростова» рассказал о том, благодаря чему удалось крупно обыграть «Динамо»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Динамо»

- Можно ли назвать эту игру лучшей в сезоне для «Ростова»?

- Это долгожданная первая выездная победа в этом сезоне. Не знаю, стала ли наша игра лучшей, посмотрим на разборе, но она получилась.

- Чем обусловлена такая крупная победа?

- Мы вышли с отличным настроем и играли так, как должны были. Не скажу, что перед матчем было предчувствие разгрома соперника, просто постарались воплотить на поле все задуманное.

- Может победа над «Краснодаром» туром ранее так вдохновила команду и придала уверенность?

- Возможно и так. Мы сейчас хорошо идем в чемпионате, что радует.

- Вы обыграли двух претендентов на золото. С «Зенитом» встретитесь в последнем туре. Готовы повторить это достижение?

- Конечно. Иначе зачем тогда играть?

- «Динамо» уже не будет претендовать на первое место?

- У «бело-голубых» еще есть время все исправить. Но я буду болеть в чемпионской гонке за «Зенит», поскольку являюсь воспитанником этого клуба. Смотрел самые топовые матчи питерцев, но про эту команду не хочу говорить, потому что играю в другом клубе.

- Пишут, что РФС скоро продлит контракт с Карпиным. Как в команде к этому относятся?

- Нормально. Как и раньше. Нам это никак не мешает в сезоне. Если смотреть на то, как мы играли после пауз на сборную, у нас это всегда хорошо получалось. Мы же все равно взаимодействуем с Карпиным, выполняем то, что нам говорит тренерский штаб.

- Является ли преференцией для игроков «Ростова» всегда находиться на глазах главного тренера сборной России?

- Не знаю. Мы просто делаем свою работу, а он сам решает. Мы не общаемся с ним на тему вызова в сборную. Но, конечно, я ставлю цель для себя попасть в национальную команду. Играю в футбол для этого.

- В Кубке России «Ростову» достались «Химки». Как оцените такой жребий?

- Эта команда обыграла «Краснодар», так что будет интересный матч. Саму игру я видел отрывком: пять – десять минут удалось посмотреть. В это время у нас был матч ЦСКА, и мы находились в подтрибунке.

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- Результат того матча наверняка вас удивил, как и отставка Ивича позже?

- Да. Но пока сложно оценивать перспективы «Краснодара» с приходом нового тренера, потому что южане еще ни одного матча не провели. Но сейчас наступил такой момент в золотой гонке, да и в чемпионате вообще, что каждый матч является показательным.

Елена Григорьевская