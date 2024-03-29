Московское «Динамо» прервало длительную серию без поражений в РПЛ

Московское «Динамо» вечером пятницы получило неприятный сюрприз от «Ростова». В домашней игре с дончанами «бело-голубые» пропустили четыре гола и ответили лишь одним – в исполнении Бителло во втором тайме.

Таким образом, динамовцы прервали свою серию без поражений в Премьер-лиге, которая насчитывала 11 матчей подряд. Последнее поражение «Динамо» в рамках РПЛ до 29 марта 2024 года датировано 23 сентября 2023 года, тогда москвичи играли против московского «Спартака» и проиграли «красно-белым» минимально в гостях.

Больше подробностей о сенсационном разгроме в исполнении «Ростова» - в нашем обзоре.