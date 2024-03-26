Белоус назвал фаворита матча «Динамо» – «Ростов»

Известный функционер Юрий Белоус поделился комментарием о предстоящем матче «Динамо» - «Ростов».

«Это будет очень интересная игра. Назову ее даже матчем тура! «Динамо» на ходу, Личка достучался до футболистов, поэтому они раскрылись еще больше», — приводит слова Белоуса Legalbet.

По мнению эксперта, «Динамо» является фаворитом данного поединка.

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» пройдет в пятницу, 29 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.

Напомним, в первом круге «бело-голубые» одолели донской коллектив со счетом 2:1.