Балахнин: «Динамо» - это не команда, которая претендует на высокие места»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу дончан в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).

- Почему «Ростов» разгромил соперника?

- «Ростов» просто показал свою игру. Да, команда хорошо выглядела функционально. Вышли и уверенно победили, но ничего нового команда не придумала. Но как играло «Динамо» – это нечто. Особенно, если учесть, что «бело-голубые» претендуют на чемпионство. Очень много детских ошибок. Это не команда, которая претендует на высокие места.

- Москвичи могут забывать про чемпионство?

- Они всегда играли очень ярко. Много забивали, много пропускали. Но как показывает практика, чемпионы всегда стабильны. Лидеры не должны опускаться ниже своего уровня. Видимо, пока команда не созрела.

- Уже можно отдавать пальму первенства «Зениту»?

- Думаю, да. «Зенит» гораздо стабильнее соперников, хотя питерцы тоже немного потеряли стабильность.