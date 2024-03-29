РПЛ возвращается: «Динамо» и «Ростов» назвали составы

После почти трёхнедельной паузы Российская премьер-лига возвращается. В пятницу вечером открывать программу 22-го тура будут «Динамо» и «Ростов».

Наставник «Динамо» Марцел Личка решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Макаров, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин, в свою очередь, включил в основной состав следующих футболистов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

Матч «Динамо» - «Ростов» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.