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Дьяков: «Черчесов ждёт хорошего предложения, которое его заинтересует»

28 Марта 2024 • 14:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о будущем экс-наставника «бело-голубых» Станислава Черчесова, который в настоящий момент находится без клуба.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить сборную Азербайджана.

«Понятно, что абы куда он не пойдёт работать. Думаю, что он ждёт хорошего предложения, которое его, действительно, заинтересует», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, последним место работы Черчесова является венгерский «Ференцварош», который он покинул летом прошлого года. Ранее именитый специалист также работал в «Спартаке», «Динамо» и национальной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Виталий Дьяков

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