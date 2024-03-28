Ролан Гусев — о Личке: «Футбол для Марцела на первом плане»

Тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о наставнике столичного клуба Марцеле Личке.

Гусев отметил, что многому учится у специалиста, к тому же он отметил, что чех является фигурой и в человеческом плане, к тому же огромным плюсом является то, что он говорит на нескольких языках.

«Важно доносить до футболистов свои мысли на языке, которым владеют. Главное же — футбол для Марцела на первом плане», - приводит слова Гусева Sport24.

Напомним, что «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая питерскому «Зениту» два очка.