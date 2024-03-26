Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем туре РПЛ.

- «Краснодару» нынешняя пауза пойдет больше на пользу, чем «Зениту»?

- Наверное, это так. Кроме того, приход нового тренера должен встряхнуть футболистов. Смена наставников всегда дает футболистам эмоциональный подъем. Допускаю, что у южан сейчас будет такая же ситуация.

- Ждать ли очередной потери очков «Краснодара», учитывая, что он играет на выезде с «Локомотивом»?

- Почему нет? Такое возможно, хотя я бы поставил на ничью. Все-таки у «Локомотива» тоже команда высокого уровня, которая может добывать результат. С другой стороны, не думаю, что команда Мусаева будет довольствоваться нынешним местом. Задача первого места, думаю, еще стоит. Даже если шансов будет крайне мало, то тренер должен настраивать футболистов на максимальный результат.

- Чем Мусаев лучше Ивича?

- Я их обоих не знаю. Но при Ивиче был результат – команда первый круг закончила на первом месте. Это в межсезонье что-то непонятное произошло. А так команда играла хорошо. А Мусаева в клубе знают, и это облегчит ему и команде адаптацию.

- Отнимут ли «Крылья Советов» очки у «Зенита», или не допускаете такого варианта?

- Сейчас не допускаю. «Зенит» уже набрал ход, и он победит самарцев.

- В чемпионате «Спартак» тормозит. Сможет ли этим воспользоваться «Урал»?

- Игра будет тяжелая, но «Спартак» победит. Было поражение от «Факела» туром ранее, и команда должна встряхнуться. Просто деваться уже некуда. Считаю, что это решающая игра для «красно-белых» в борьбе за медали. Думаю, хозяева победят. Даже если сравнивать составы, у москвичей он сильнее. С другой стороны, из топовых клубов РПЛ именно «Спартак» сейчас самый непредсказуемый. Игра очень не стабильная. Могут победить любого, но и проиграть кому угодно тоже способны.

- Позиции Абаскаля в команде шаткие или немного укрепились?

- Они шаткие. Думаю, руководство ждет конца сезона и по результатам будет принимать решение по нему.

- «Динамо» примет «Ростов». При своей победе и поражении двух конкурентов в этом туре команда Лички может выйти даже в лидеры. Это будет фантастическим сюжетом?

- Не считаю, что это будет фантастикой. Команда набрала приличный ход, подбор игроков качественный. Думаю, «Динамо» будет бороться за медали в любом случае. А что касается предстоящего матча, ростовчане уверенно начали рестарт чемпионата, поэтому нас ждет интересный матч. Но «бело-голубые» играют дома, и они победят с минимальным счетом.

Елена Григорьевская