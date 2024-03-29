Личка: «В сегодняшней игре как мы, так и «Ростов», думаю, сыграем в открытый футбол»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Вы знаете про акцию Премьер-лиги, про сбор денег и выделение средств пострадавшим, что количество голов будет умножено на миллион рублей, а деньги будут переданы пострадавшим. Мы сейчас говорили с Валерием Карпиным, понятно, что нет речи о том, что тренеры будут просить футболистов больше забивать или пропускать. Но тем не менее, есть ощущение, что тур может получиться особенно результативным?

- Я уверен, что будет привлекательная игра, в которой покажем атакующий футбол. Я не могу сказать вам, что сегодня «Ростов» забьет три, а мы три или четыре. Все это увидим на поле, но в сегодняшней игре как мы, так и «Ростов», думаю, сыграем в открытый футбол. Есть шанс, что сегодня болельщики увидят больше голов.

- В каком состоянии ваши сборники? Чавес летал дальше всех, но он в стартовом составе.

- Главное, что они вернулись здоровыми. Понятно, что последний сбор был неплохой для нас, потому что многие из них остались в Европе, плюс Роби Фернандес и Бальбуэна Фаби остались в Сочи. Они не играли в той товарищеской встрече. Только Луис уехал в Америку, но он вернулся полтора дня назад. Простой вопрос: «Как себя чувствуешь? Хочешь играть?» Сказал, что он готов играть, отдохнул в самолете. Сегодня будет играть, по игре посмотрим. Всё отлично, все здоровы. Я уверен, что наша команда всё покажет на поле.

- Вы согласны, что в трудных и тяжелых жизненных ситуациях футбол - одна из вещей, которая помогает жить?

- Я думаю, что не только футбол, но и спорт в целом. Когда идут такие тяжелые моменты, всегда спорт помогает людям.