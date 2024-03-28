Терёхин объяснил, почему «Динамо» - фаворит в матче с «Ростовом»

В пятницу, 29 марта 22-й тур Российской премьер-лиги откроет поединок московского «Динамо» и «Ростова». Бывший динамовский форвард Олег Терёхин рассказал, почему видит «бело-голубых» очевидным фаворитом грядущей игры.

«Ростов» набирает очки только дома, но что касается выездных игр, то там им тяжеловато играть», - говорит Терёхин для «Газеты.Ру».

На данный момент «Динамо» идёт на третьем месте турнирной таблицы с 38 баллами, «Зенит» первый (40 очков), «Краснодар» второй (39 очков). При определённых раскладах «Динамо» может занять первое место уже после грядущего тура Премьер-лиги.