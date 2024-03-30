Борис Игнатьев: «Динамо» ещё повезло, что первый тайм закончился со счётом 0:3»

«Команда не очень правильно готовилась к весенней части сезона на сборах. Фундамент ведь закладывается именно на них. Дальше вносятся коррективы по ходу чемпионата. Но основа создается именно в межсезонье. Я бы не сказал, что вчерашнее поражение – это отражение глубинного характера. Второй тайм был лучше первого. По первому тайму сложилось ощущение, что футболисты в плохом психологическом состоянии. Игроки не были мобилизованы, с физической готовностью тоже были проблемы. К тому же «Ростов» был готов функционально лучше, чем «Динамо».

Москвичам еще повезло, что первый тайм закончился со счетом 0:3, могло быть гораздо катастрофичнее. Во втором тайме, конечно, динамовцы выглядели лучше. Есть надежда, что ситуация поправится», – сказал Игнатьев.