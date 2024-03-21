Танасиевич назвал Адамова самым сложным нападающим, против которого он играл в России

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич назвал нападающего, против которого ему было сложнее всего играть.

Черногорец выделил бывшего форварда «Москвы», «Рубина» и «Ростова» Романа Адамова.

«Я противостоял многим топам: Оличу, Жо, Вагнеру, Аршавину, Данни, Погребняку, Павлюченко. Кошмар как много! Но, если честно, тяжелее всего было против Романа Адамова», — приводит слова Танасиевича Sport24.

Напомним, Адамов завершил игровую карьеру в 2015 году. Больше всего матчей нападающий провёл в составе «Ростова» (149), в которых забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Также футболист успел принять участие в трёх играх национальной сборной России.