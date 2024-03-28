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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ

28 Марта 2024 • 16:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи ближайшего тура Премьер-лиги.

Игру между «Динамо» и «Ростовом», которая откроет программу тура, будет судить Павел Кукуян. У мониторов ему будут помогать Сергей Карасёв (ВАР) и Николай Богач (АВАР).

«Крылья Советов» и «Зенит» рассудит Рафаэль Шафеев. В качестве ВАР отработает Сергей Иванов, а в качестве АВАР – Сергей Цыганов.

На игру «Сочи» и ЦСКА назначен Василий Казарцев. Ему помогут Артём Чистяков (ВАР) и Артур Фёдоров (АВАР).

На матче «Спартак» - «Урал» в поле будет трудиться бригада Владимира Москалёва. ВАР будет Вера Опейкина, а АВАР – Андрей Фисенко.

Битву между «Локомотивом» и «Краснодаром» будет судить Владислав Безборов. В случае необходимости главный арбитр будет получать сигналы от Андрея Фисенко (ВАР), которому поможет Роман Галимов (АВАР).

Полная информация доступна в публикации ниже.

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