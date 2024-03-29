Форвард «Ростова» Мохеби рассказал, как называет Карпина

Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби раскрыл, как называет наставника команды Валерия Карпина.

«Я его называю мистером и иногда называю его папой. Конечно, когда мы допускаем ошибки, он может повысить голос, но это для того, чтобы мы стали лучше. После каждой тренировки он нам объясняет ошибки и показывает, как лучше делать», — приводит слова футболиста издание «СЭ».

Напомним, сегодня, 29 марта, «Ростов» обыграл «Динамо» (4:1) в 22 туре чемпионата России. Мохеби в этом матче оформил дубль.

После этой встречи «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.