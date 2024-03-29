Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что он не против нынешнего тренера «бело-голубых» Марцела Лички на посту главного тренера сборной России.

«Не могу сказать, кого я вижу во главе сборной. Кто на сегодня свободен? Есть Шалимов, но он сейчас без работы. И у него простой уже долгий. Года два или три. А тренер должен быть в тонусе.

Специалисты из-за рубежа? Я не хочу, чтобы сборную тренировал иностранец.

Личка? В нём не вижу ничего плохого. Он же обрусел уже, давно работает у нас. Марцел – неплохая кандидатура. И на русском он говорит отлично. А ведь это важно, особенно в сборной. Общаться не через переводчика, а лично», – сказал Петрушин.