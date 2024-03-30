Песьяков рассказал, как грубая ошибка Лещука повлияла на разгром «Динамо»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил крупную победу над «Динамо», 4:1.

- Вы получили рассечение головы в одном из эпизодов. Как себя чувствуете?

- Все хорошо. Обычное рассечение. Чуть зашили после игры. Жить буду. Сотрясения вроде нет. Чувствую себя нормально.

- В прошлом туре «Ростов» обыграл «Краснодар», в этом – «Динамо». Теперь все от вас ждут победы над «Зенитом».

- Было бы здорово. Готовы к этому. Для этого и работаем.

- Чем объясняете такую разгромную победу над «Динамо»?

- Хорошей подготовкой. Результат налицо. Мы просто были сильнее.

- Показалось, что «Динамо» просто не вышло на первый тайм.

- Вы знаете, после матча с «Краснодаром» я сказал шутливую фразу: «То ли мы в порядке, то ли соперник не вышел». Думаю, ее можно повторить. А там пусть специалисты разбирают, что произошло.

- Как думаете, «Динамо» посыпалось после грубой ошибки Лещука, которая привела к голу?

- Не знаю. Сложно судить. Иногда говорят, что первый гол определяющий. Но я не думаю, что «Динамо» - настолько неуверенная в себе команда, что ее может надломить пропущенный мяч. Что, если команда пропустила мяч, можно уходить в раздевалку и не играть? Мне кажется, это неверная трактовка.

- Но наверняка не ожидали вести в счете 4:0 по ходу матча?

- Это да. Но я не могу сказать, что соперник разочаровал. Просто предпочитаю отталкиваться от нашей игры.

- С чем связана такая удачная игра «Ростова» в весенней части сезона?

- Мы неплохо подготовились, провели сборы. Поэтому такие результаты. Амбиции у нас растут. Особенно если учитывать неудачное лето и начало сентября. Где-то нам не везло, где-то сами упускали возможности. Сейчас будем добирать очки.

- Появилась информация, что РФС скоро продлит контракт с Карпиным. Как к этому относитесь?

- Положительно. Я не сильно слежу за новостями и первый раз об этом слышу, но буду только рад, если так произойдет. Команде это не мешает. Вы видите, что тренерский штаб справляется, если судить по результатам сборной и «Ростова».

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- Как оцениваете жребий в Кубке России, который определил вам в соперники «Химки»? Его можно назвать удачным?

- «Краснодар» тоже так думал. В одном матче сильнее может быть кто угодно.

Елена Григорьевская