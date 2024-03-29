Комличенко готов сыграть против «Динамо»

Агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал о состоянии своего клиента в преддверии матча 22-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо».

«Николай чувствует себя хорошо и готовится к игре против «Динамо», - приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболист еще не появлялся на поле в этом календарном году. Всего на его счету 18 игр в этом сезоне во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Игра между «Динамо» и «Ростовом» пройдёт сегодня, 29 марта, на «ВТБ Арене» (19:30 по мск).