Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему «Краснодар» посыпался весной

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главных матчах предстоящего тура.

- «Динамо» примет «Ростов». При победе «бело-голубых» и поражениях «Зенита» и «Краснодара» команда Лички может выйти даже в лидеры. Это будет фантастическим сюжетом?

- Не сказал бы. Все-таки «Динамо» показывает сейчас приличный футбол. Когда-то должно же «бело-голубым» повезти. Хотя что касается «Краснодара», там поменялся тренер, и в таких ситуациях, как правило, команда в первых матчах побеждает. Мусаев – не новый человек для «быков», и я думаю, он даст бой «Локомотиву» на выезде.

- То есть считаете, южане выиграют у «железнодорожников»?

- Обеим командам некуда отступать, если они хотят бороться за высокие места. Над Галактионовым тоже сейчас висит дамоклов меч, и при неудачах он может лишиться своего места. Поэтому игра будет тяжелая.

- До забитого мяча?

- Не сказал бы. Но до последних минут будет борьба. Не знаю, кто в итоге выиграет. Тем более составы у клубов очень хорошие.

- Чем Мусаев лучше Ивича?

- Надо быть в команде, чтобы об этом говорить. Думаю, тренировочный процесс у них совершенно разный. В первой части сезона «Краснодар» показывал очень приличный футбол. Зимой клуб полноценно не усилился, и в этом была проблема Ивича. Потом писали, что тренер выгнал из раздевалки генерального директора и правильно сделал. Все-таки это место для главного тренера, а не руководителя клуба. Соответственно, следующий ход был за Галицким. Уверен, для футболистов это было неожиданным.

- «Краснодару» нынешняя пауза пойдет больше на пользу, чем конкурентам?

- Мусаев возглавлял команду года три назад, и некоторые ребята, которые играли при нем, остались. Они знают его требования, взгляд на игру. Не думаю, что Мусаеву потребуется много времени для адаптации.

- Отнимут ли «Крылья Советов» очки у «Зенита»?

- Нет. Уверен, «Зенит» выиграет. Не скажу, что легко. Недавно был матч в Екатеринбурге, и я думал, что «Урал» даст бой питерцам, но гости достаточно легко его обыграли. Поэтому не думаю, что самарцы смогут взять очки. Это не такая команда, которая была в прошлом сезоне, и тем более в позапрошлом, когда дома всех громила.

- В чемпионате «Спартак» тормозит. Сможет ли этим воспользоваться «Урал»?

- Не думаю. Тем более у «красно-белых» непонятная ситуация с Абаскалем. То ли оставят его, то ли нет. Уже пять кандидатов называется ему на замену, и все, кстати, иностранцы. Хотя это не удивительно учитывая, что генеральный директор – тоже иностранец. Российских тренеров клуб даже не рассматривает. Я отрицательно к этому отношусь. Уверен только в одном, что Абаскаль доработает до конца сезона. Увольнять его сейчас смысла нет.

- Согласны с тем, что из топ-команд «Спартак» сейчас самый непредсказуемый?

- Однозначно. Никто не знает, как он сыграет. Может разгромить соперника, а может провалиться.

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Елена Григорьевская