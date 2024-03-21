Танасиевич назвал европейские клубы, в которых мог бы выступать Тюкавин

Скаут «Динамо» Йован Танасиевич оценил перспективы нападающего московской команды Константина Тюкавина заиграть в Европе.

По мнению Танасиевича, Тюкавин не из тех футболистов, кто захочет жить в зоне комфорта. Скаут считает, что 21-летний россиянин мог бы выступать в хороших европейских командах.

«Тюкавину под силу команды выше среднего, типа «Болоньи», «Валенсии», той же «Жироны». Много факторов дают повод так думать», — цитирует Танасиевича Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.