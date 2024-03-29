Личка высказался о своём контракте с «Динамо»

​Наставник «Динамо» Марцел Личка после матча с «Ростовом» в рамках 22-го тура Премьер-лиги ответил на вопрос о своём контракте.

Контракт Лички с московским клубом истекает по окончании текущего сезона. В «Динамо» чешский специалист работает с июня 2023 года, предыдущим его клубом был «Оренбург», который он возглавлял с 2020 года.

- Я спокоен на тему контракта, не переживаю. Если меня здесь не будет завтра или послезавтра, то такова жизнь в футболе, - приводит слова Лички «Матч ТВ».

29 марта «бело-голубые» дома пропустили четыре гола от «Ростова», а ответить смогли лишь одним забитым мячом. «Динамо» идёт на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка, но у петербургского клуба игра в запасе.

Следующий свой матч команда Лички проведёт второго апреля в Кубке России против «СКА-Хабаровска».