Кирилл Щетинин оформил голевое действие в третьем матче РПЛ кряду

Кирилл Щетинин, молодой полузащитник «Ростова» отличается как минимум одним голевым действием в каждой из прошедших игр Российской премьер-лиги в 2024 году.

Напомним, в 19 туре Щетинин оформил ассист в игре дончан против «Крыльев Советов» (2:0), а в 20 туре ассистировал партнёру в победном матче против «Ростова» (2:1). 29 марта в игре против московского «Динамо» в Москве Щетинин теперь уже забил, сделав это на 22-й минуте, подкараулив грубейшую ошибку Эли Дасы.

Прямо сейчас ростовчане ведут с удвоенным преимуществом, спустя несколько минут после гола Щетинина своим голом отметился и Данил Глебов. Текстовая трансляция поединка проходит на нашем портале, «Ростов» сенсационно и уверенно ведёт – 2:0.