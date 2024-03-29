Мохебби – первый игрок «Ростова» за 18 лет с дублями в двух матчах Премьер-лиги кряду

Настоящий кошмар «Ростов» устроил на выезде московскому «Динамо». Вечером пятницы дончане громят «бело-голубых» на «ВТБ Арене», во втором тайме счёт дошёл до неприличного в пользу ростовчан – 4:0.

Дублем отличился иранский легионер «Ростова» Мохаммад Мохебби. Что любопытно, дубль этот футболист оформил во втором матче за «Ростов» кряду.

Как сообщает Opta Sports, иранец стал первым игроком «Ростова», оформившим дубль в двух матчах РПЛ подряд, со времен Исо Каньенды в 2006 году.

А ещё в своих первых 18 матчах в РПЛ у Мохеб,и было лишь три результативных действия (два гола и ассист). В последних двух матчах РПЛ Мохебби оформил четыре гола и одну голевую передачу.

Текстовая трансляция матча – на нашем портале, «Ростов» громит «Динамо», 4:0.