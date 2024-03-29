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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве

29 Марта 2024 • 21:32 Комментировать (10)
Динамо Москва
1:4
Ростов

«Динамо» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 22-го тура РПЛ состоялся 29 марта на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва1:4Ростов
  22'Щетинин Кирилл (0:1)
  32'Глебов Данил (0:2)
  42'Мохебби Мохаммад (0:3)
  57'Мохебби Мохаммад (0:4)
(1:4) Бителло79'  
Лещук ИгорьДаса Элазар 82' (Грулёв Вячеслав ( 82') Бальбуэна ФабианФернандес РобертоПаршивлюк Сергей 46' (Нгамалё Николя ( 46'  85') Лаксальт ДиегоЧавес Луис 67' (Фомин Даниил ( 67') Макаров Денис 46' (Скопинцев Дмитрий ( 46') Карраскаль ХорхеБителлоТюкавин Константин 67' (Смолов Фёдор ( 67')
Запасные: Маричаль НиколасКудравец АндрейГагнидзе ЛукаМайсторович МиланГладышев ЯрославШунин АнтонКутицкий Александр
Песьяков СергейВахания ИльяСако УмарОсипенко МаксимЧернов ЕвгенийБайрамян Хорен 90' (Мелёхин Виктор ( 90') Глебов ДанилЩетинин КириллСезар Роналдо  52'Голенков Егор 71' (Комличенко Николай ( 71') Мохебби Мохаммад 72' (Комаров Иван ( 72'  85')
Запасные: Eiad El AskalnyАзнауров ИмранКирш ИльяЗубенко ИльяЛангович АндрейШанталий ДаниилМедведев НикитаТерентьев ДенисКолтаков Алексей
29 марта. Стадион "ВТБ Арена".

 

Чемпионат России вернулся пятничным матчем в Москве – «Динамо» принимало «Ростов» на том же стадионе, на котором сборная России разгромила сербов. Второго матча у «наших парней» не случилось, поэтому было время лучше подготовиться к рестарту сезона. Валерий Карпин снова гостил на «ВТБ Арене», только в этот раз он привёз не сборную России, а «Ростов». Однако побеждать и забивать четыре мяча на этом стадионе его командам понравилось. Но обо всём по порядку.

«Ростов» фаворитом, конечно, не был, но приехал навязать хозяевам довольно жёсткий футбол. Просто уникальная плотность была на первых минутах, вылившаяся в огромное количество столкновений, микротравм, медицинских пауз. Сначала Тюкавин получил коленом в живот от Осипенко, затем сам Максим поймал ответку от форварда. Щетинин жёстко наступил на ногу Бителло, а Голенков пострадал от Бальбуэны.

А прервал всё это буйство ужасающий пас Лещука. Игорь и Даса заигрались у своих ворот, Кирилл Щетинин обокрал Эли, далее пробив точно метров с пятнадцати – 0:1. Катастрофы «Динамо» на этом не закончились. Следом и Роналдо совершил перехват у чужой штрафной площади, вывалился на рандеву с Лещуком, но переиграть того не смог. Зато следующий перехват превратился в скидку Мохеби на Глебова. Данил метров с 20 зарядил мощно и точно под штангу – 0:2.

И уже венцом катастрофического первого тайма стал гол Мохеби. Роналдо откинул мяч Глебову, то зажёг «свечу», которой воспользовался Голенков. Егор скинул на иранца, которому осталось лишь точно пробить из центра штрафной площади – 0:3. Разгром за тайм. И это мы ещё выносим за скобки удар Голенкова в перекладину с острого угла, и тонну перехватов «Ростова» на чужой половине поля. «Динамо» выглядело совсем разобранным.

Москвичи продолжили и во втором тайме дарить моменты «Ростову». Даса на сей раз Мохеби позволил себя обокрасть, буквально повторив ситуацию с первым голом. Вот только Мохаммад пробил левее створа. Правда, вскоре иранец исправился. Байрамян на дуге штрафной площади нашёл Мохеби, а тот легко накрутил Лаксальта и зряче пальнул в дальний угол – 0:4. Катастрофа. «Динамо», правда, ещё до четвёртого гола начало просыпаться, но окончательно гордость у хозяев взыграла уже в концовке матча.

Смолов разрезающей передачей бросил в прорыв многострадального Дасу, Эли от угла вратарской площади смог прострелить мимо голкипера, а Бителло внёс мяч в сетку вместе с Ваханией – 1:4. А ещё один гол москвичи забили на 89-й минуте. Грулёв в зоне левого инсайда получил мяч от Бителло и прошил своим ударом Песьякова, но на повторах арбитры начертили линии, обнаружив офсайд.

«Динамо» не ушло от разгрома, в компенсированное время ещё и Щетинин мог дубль оформить, но дальним ударом сотряс только перекладину. А «Ростов» Валерия Карпина уверенно победил и нанёс серьёзный удар по чемпионским амбициям «бело-голубых».
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Комментарии (8) Все комментарии
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ингерман
29 Марта 2024 в 21:43
ай нормуль резалт.. карпуха рвецы в шпортаг.. и он тама будит.. а мы усе пасмиемсю.. хе.. ростовского бро с пабедай!.. ))).
TEREX
29 Марта 2024 в 21:45
ай бро..))таперь начнеца варела верим..))
TEREX
29 Марта 2024 в 21:49
эххх растоф папа!!! фсех донских казачкоф с яркай пабедай! россельмаш изламал энту динаму..нисити другую..)) варела паказал импартным физрукам..што ни лаптем шшчи хлибаит..)) ай на на нэй играй мая гитара симиструная..)
ингерман
29 Марта 2024 в 21:50
ай поточняк бро.. ща начнуть верищать па углам.. фсе кто варелу давича ругал будет нахваливаць и сватать: прыхади - правь нами атец-радной.. а большее усех будеть усердствавать ржавый винтиль.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
29 Марта 2024 в 21:53
дык винтиль газ ужэ спать ни можыт..калдуит на варелу..чёбы он паскарея секту пад управления взял..)) толька варела помнит што он збитым лЁтчикам тама ужэ был..))
ингерман
29 Марта 2024 в 22:20
ай бро таперича варела на танки с кал0м будить атаковаць.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
29 Марта 2024 в 22:25
а ха ха ха...)) упирЁт..))
ингерман
29 Марта 2024 в 22:31
а им нужын танкисц в шлеми и в галифе
а им нужын варел сбиватый раньше ужэ..
кхе-кхе.. )))
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