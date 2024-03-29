Личка: «Первый гол нас нокаутировал»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Неудачное начало игры, неудачный первый тайм. В чем видите причину произошедшего?

- Сегодня мы сделали много индивидуальных ошибок. Соперник забил только четыре гола, но мог забить и больше, надо это честно признать. Да, первый гол нас нокаутировал. 12-15 минут и этот момент, вскоре забили второй. Сразу после второго в перекладину попали. Мы получили как в боксе нокаут. Когда выходили на второй тайм, я только попросил игроков, чтобы они забыли про первый тайм и искали один гол, первый гол. К сожалению, после начала игры индивидуальная ошибка футболиста, соперник мог забить четвертый. Я хотел, чтобы мы забили на 1:3 и начали чуть-чуть давить, искать интригу еще. К сожалению, сегодня у нас не было возможности развернуть игру в свою сторону. «Ростов» победил по праву.

- Если говорить про первые 10 минут, у «Динамо» было небольшое преимущество в центре поля, несколько хороших перехватов и выходом к штрафной соперника, при этом ни одну из этих атак не удалось довести до конкретики. В чем видите причину?

- Эти ситуации, когда мы могли дойти, но не били по воротам. Когда выходишь к воротам, но не бьешь, тяжело побеждать. Да, как вы сказали, мы в первые 10-12 минут старались, владели мячом слева и справа, но не было остроты в завершении в штрафной. Первая ошибка, сразу 0:1, и уже там начал «Ростов» больше открываться и обострять в контратаках. Что было хорошо, что соперник много быстрых атак завершал ударами.