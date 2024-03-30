Тарханов подвёл итоги матча «Динамо» - «Ростов»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «Динамо» в матче с «Ростовом» (1:4).

- Как оцените выступление москвичей?

- «Динамо» вчера очень плохо сыграло. Может, некоторые легионеры уезжали в свои сборные. Возможно, с этим связано. Но в первом тайме очень слабо играли. Особенно в обороне. В ситуации с первым голом вратарь ошибся.

- «Ростов» выиграл третий матч подряд после возобновления чемпионата. Чем их Карпин зимой кормил?

- Ничем особенным. Просто грамотно выстроил тренировочный процесс.

- Каков предел этого «Ростова»?

- Потолка нет. Игра не игру не приходится, я бы не стал делать далекоидущие выводы.