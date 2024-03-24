Радимов: «Если «Динамо» хочет остаться в гонке за золото, нужно выигрывать у «Ростова»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Ростовом».

Эксперт заявил, что оба коллектива отлично играют в атаке. Такой футбол радует болельщиков, отметил Радимов.

«Динамо» сейчас очки нужнее, «Ростов» не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у «Ростова», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

По мнению тренера, состав позволяет «бело-голубым» бороться за чемпионство.

Игра 22-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Ростов» состоится в пятницу, 29 марта. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.