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Балахнин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ростов»

28 Марта 2024 • 11:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Дона на выезде сыграет против московского «Динамо».

Специалист отметил, что игра будет сложной для обеих команд, а «жёлто-синие» захотят показать себя, к тому же они хорошо подготовились во время зимней паузы.

«Жду интересного футбола. «Ростову» нужно брать максимум очков. Это всегда хорошо», - приводит слова Балахнина «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт завтра, 29 марта, на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. 

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