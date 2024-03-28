Балахнин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Дона на выезде сыграет против московского «Динамо».

Специалист отметил, что игра будет сложной для обеих команд, а «жёлто-синие» захотят показать себя, к тому же они хорошо подготовились во время зимней паузы.

«Жду интересного футбола. «Ростову» нужно брать максимум очков. Это всегда хорошо», - приводит слова Балахнина «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт завтра, 29 марта, на «ВТБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.