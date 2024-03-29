Карпин: «3:0 в первом тайме - понятно, что неожиданно, но должно быть и больше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».
- С первой гостевой победой в этом чемпионате. Насколько неожиданно то, как она была достигнута? А также результат первого тайма, например?
- Неожиданно, конечно. Не знаю, насколько, но неожиданный результат. 3:0 в первом тайме - понятно, что неожиданно. Я думаю, что должно быть и больше. Еще 2-3 момента было голевых как минимум.
- Хорен Байрамян сказал, что ключевой момент - это перехват Щетинина и первый гол. Это был тумблер, который переключил интенсивность в игре вашей команды?
- По мне все моменты ключевые, абсолютно все.
- Бросается в глаза то, насколько хорошо готов «Ростов» физически после зимы. Это, наверное, было видно и в игре с «Крыльями», игре с «Краснодаром» и сейчас после паузы на сборные…
- Да, в октябре и ноябре мы так же были готовы физически.
- Почему тогда не было такого же результата?
- Потому что надо забивать голы.
- Что сейчас удалось поменять в команде, что это стало приносить голы и результат?
- Ничего. Делаем всё то же самое, залетает.
- Сумасшедшая результативность у Мохебби, который стреляет дублями и успевает в перерывах забивать за сборную. Его преображение в чем вы видите?
- Преображение в том, что прошло время, ему надо было адаптироваться к языку, команде, познакомиться с ребятами, это нормальное явление. У кого-то год уходит на это, у кого-то полгода, у кого-то три месяца. Ничего сверхъестественного.
- Было видно по игре с «Краснодаром» насколько хорошо готов Щетинин. И сегодня он тоже был одним из лучших…
- А чего спрашивать?
- Его форма является для вас удивительной? С чем связываете такую хорошую готовность?
- Ни с чем. С тем, что готовился на сборах, готовился правильно, как и вся команда. Еще раз повторяю. Можно было эти матчи не выиграть, и тогда бы никто ничего не говорил.
- Вы остаетесь в Москве. Я знаю, что у вас не только футбольная активность. Вы завтра едете к «Крокусу»…
- Да, конечно. Раз уж мы можем и находимся в Москве, то надо отдать дань людям после того, что произошло. Поедем.
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