«Ростов» в матче с «Динамо» сделал то, что не удавалось дончанам 15 лет

Вечером пятницы «Ростов» на «ВТБ Арене» в Москве сенсационно громит московское «Динамо» - 3:0.

Что любопытно, дончане лишь во второй раз в чемпионатах России выигрывают первый тайм с крупным счетом. Первый такой случай был ещё в далёком 2009 году, когда «жёлто-синие» играли «Тереком» - 3:1 (первый тайм тогда завершился со счётом 3:0). Любопытным фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что в первой половине матча в составе ростовчан по голу забили Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохебби.

Текстовую трансляцию проходящего в столице поединка проводит наш портал.