Семшов — о матче «Динамо» - «Ростов»: «Обе команды показывают тот футбол, который любят зрители»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов поделился комментарием о предстоящем матче «бело-голубых» с «Ростовом».

По мнению эксперта, данный матч станет одним из центральных в предстоящем туре Российской премьер-лиги.

«Обе команды показывают тот футбол, который любят зрители: быстрый, скоростной, с владением мячом и нацеленный на результат», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Перед стартом 22-го тура чемпионата России «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице, а «Ростов» располагается на десятой позиции.

Встреча между командами пройдет 29 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск.