Семшов: «Динамо» и «Ростов» показывают самый качественный футбол

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов рассказал, какие клубы, по его мнению, демонстрируют наиболее интересный футбол после зимней паузы.

- «Динамо» и «Ростов», наверное, показывают самый качественный футбол в весеннем отрезке чемпионата России. Игра, думаю, будет интересная, - передаёт слова бывшего игрока «Динамо» «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» в рамках 21-го тура РПЛ состоится 29 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

«Динамо» в 20 турах набрало 38 очков и входит в тройку лидеров РПЛ. Команда Валерия Карпина, имея в своём активе 27 баллов, располагается на 10 строчке в турнирной таблице.

В первом круге «бело-голубые» взяли верх, обыграв ростовчан в гостях со счётом 2:1.